Farmacia chiusa per Covid Ballabio, annuncio via FB

Farmacia chiusa per Covid. Succede a Ballabio, dove ieri il sindaco ha firmato l’ordinanza che prevede lo stop dell’attività della Farmacia Paoletti fino al 21 ottobre. «Il Comune sta organizzando assieme alla Croce Rossa Italiana un servizio di consegna a domicilio - si legge nel comunicato -, per anziani e persone impossibilitate a spostarsi, simile a quello avvenuto durante il lockdown dell’emergenza COVID-19. Non appena possibile verranno resi pubblici i dettagli del servizio». Ieri su FB l’annuncio della dottoressa Lucia Carlotta Paoletti, che ha esordito: «Si sta avverando la mia più grande paura».

