Lecco, 287 i contagiati

Una nuova vittima Il bilancio dell’epidemia di coronavirus si aggrava. Medici e infermieri del Manzoni: «State a casa, fatelo per noi»

Ancora in aumento il numeri dei lombardi positivi al coronavirus: a ieri - secondo i dati resi noti nel tardo pomeriggio dalla giunta regionale - erano 11.685 (con un aumento di 1.865 rispetto a venerdì). Di questi 4.898 gli ospedalizzati (+463 rispetto a venerdì), mentre 732 si trovano in terapia intensiva (+85). Parallelamente sono aumentati i decessi (966) e anche i pazienti dimessi (1660). Anche il dato lecchese è in crescita: i soggetti positivi al Covid-19 risultavano 287, 44 in più rispetto al 13 marzo. E c’è una nuova vittima a Montevecchia.



Il farmaco sull’assessore

L’assessore al Walfare Giulio Gallera ha anche comunicato che sta funzionando la sperimentazione su alcuni malati del farmaco contro l’artrite (il Tocilizumab) somministrato tra gli altri all’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli: «Sta facendo il suo percorso di cura - ha precisato - ma sta molto meglio”. Gallera ha detto anche che è una corsa contro il tempo per liberare posti ospedalieri e incrementare il personale medico e infermieristico. A proposito di quest’ultimo aspetto ha aggiunto: «Recluteremo personale sanitario anche dall’estero, chiedendo solo che siano iscritti all’albo nel paese di provenienza, medici a cui daremo ovviamente un luogo dove andare a vivere, abbiamo bisogno delle competenze di tutti. Abbiamo ricevuto disponibilità dal Venezuela, da Cuba e dalla Cina».

Resta in problema delle ambulanze, che iniziano a scarseggiare: «Stiamo trasferendo pazienti meno gravi in altre strutture ma l’emergenza è tale che non si riuscirà ad accompagnarli che questa sera (ieri per chi legge) - ha detto Gallera ai giornalisti -. Oggi in Lombardia ci sono 1.100 letti in terapia intensiva, 898 dedicati ai pazienti Covid, 732 dei quali sono ora occupati da pazienti positivi e gli altri sono in attesa del risultato del tampone. Per ora abbiamo trattato 1.064 pazienti, ne abbiamo dimesso il 10% e 145 sono deceduti».



