Il Lecco parte da Arezzo Derby a Como il 27 ottobre Il ritorno in serie C è decisamente in salita per i blucelesti che nelle prime giornate incontreranno le squadre più forti

Un inizio peggiore non ce lo si poteva aspettare. Le più forti della serie C il Lecco le affronterà praticamente tutte nelle prime cinque giornate: i blucelesti esordiranno il 25 agosto 2019 ad Arezzo, piazza gradita ai nostri tifosi, ma calcisticamente difficile. E il campionato si chiuderà ancora con una toscana, il 26 aprile 2020 a Lecco contro la Pistoiese. In mezzo, tutto il resto. E, come detto, nelle prime cinque giornate, una montagna da scalare: Arezzo, poi in casa esordio contro la Pro Vercelli, quindi trasferta a Novara e poi due partite casalinghe: Lecco-Robur Siene a e Lecco-Monza. Davvero difficile pensare a un inizio più difficile di così. Il verdetto è emerso dal sorteggio dei calendari avvenuto ieri sera in diretta Rai Sport nella sala d’onore del Coni.

Andiamo al sorteggio: la prima gara, come atteso, è in trasferta, contro i granata aretini. La seconda in casa l’1 settembre contro le “bianche casacche” mentre la terza sarà contro un’altra piemontese, il Novara, per uno scontro, l’8 settembre, che si annuncia già difficilissimo. E via a scorrere le altre giornate. Tre giornate si giocheranno in sette giorni: il 22, 25 e 29 settembre, rispettivamente Lecco-Monza, Pergolettese-Lecco e Lecco-Alessandria. Domenica, mercoledì e domenica. Altro tour de force ravvicinato quello previsto per il 20, 23 e 27 ottobre: trasferta ad Albinoleffe il 20, affascinante scontro il 23 ottobre al Rigamonti-Ceppi contro la Juventus Under 23. E una settimana dopo, il 27 ottobre, alla dodicesima di andata, l’attesissimo derby contro il Como. Si andrà per primi, all’andata, al Sinigaglia mentre il ritorno al Rigamonti-Ceppi sarà il 15 marzo 2020. Altri scontri all’arma bianca sono previsti per il 6 ottobre e il 23 febbraio: sarà per prima Pro Patria-Lecco e poi Lecco-Pro Patria.

