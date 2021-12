Forte scossa di terremoto avvertita in provincia Epicentro a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo Evacuate le scuole Crolla edificio a Olgiate Molgora Centinaia di telefonate ai vigili del fuoco

Una forte e prolungata scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la provincia di Lecco, con particolare intensità nella zona della Brianza, alle 11,36 odierne. In corso accertamenti sulla zona dell’epicento. Secondo l’istituto nazionale di geofisica, l’epicentro è a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. La scossa è stata avvertita anche nelle province vicine di Sondrio, Lecco, Milano. La stima provvisoria della magnitudo è fra i 4.3 e i 4,8 della scala Richter. Fortunatamente il terremoto è avvenuto a 26 chilometri di profondità. Non è chiaro se si sono registrati danni. L’auditorium di Bonate è stato evacuato. A Olgiate Molgora è crollato un edificio, un rudere disabitato, fortunatamente senza provocare danni. Evacuate tutte le scuole di Merate.

Studenti fuori dal Liceo Agnesi, evacuato per la forte scossa

Seguiranno aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA