Vandali a Carenno Il sindaco: «Ora basta» Lettera del primo cittadino sul web per fare appello al senso civico degli abitanti dopo l’escalation dei danneggiamenti

Vandalismi, bravate e danneggiamenti. Da qualche mese a Carenno dopo ogni santo fine settimana si registrano episodi di questo genere che vedono protagonisti quasi certamente, ragazzi del paese. Un’escalation di episodi spiacevoli e danni, con in ultimo gli avvenimenti di Halloween, che hanno costretto il sindaco Luca Pigazzini a prendere carta e penna, come si suol dire, e scrivere una lettera aperta ai cittadini che è stata pubblicata anche sul sito ufficiale del comune di Carenno attraverso cui Pigazzini invita tutti a riflettere sui valori educativi che si stanno trasmettendo ai giovani. Ma si interroga anche sull’idea sbagliata di divertimento che hanno alcuni tra i ragazzi e le ragazze del paese, hanno. Una lettera scritta con il cuore in mano, ma carica di amarezza. A parlare ci sono anche le immagini del lungo elenco di danni riscontrate dopo questi weekend di sballo, che il primo cittadino ha allegato per dare idea di quanto sta accadendo. Il primo cittadino, nel suo ultimatum, ipotizza di far piazzare nuove telecamere nel paese.

