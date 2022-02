Valmadrera, Sgommate al Rio Torto

La polizia locale: «Controlli di sera» La tranquilla strada del centro sportivo è diventata una scorciatoia a velocità molto sostenuta Cittadini preoccupati: «Iniziamo i pattugliamenti»

Il centro sportivo intercomunale Rio Torto è diventato la tangenziale del centro di Valmaldrera

Colpa degli scavi

Gli scavi per il raddoppio dell’acquedotto Brianteo hanno costretto a trasformare la tranquilla strada interna in un’alternativa a viale Promessi Sposi; gli automobilisti, però, ora, hanno imparato la strada e la deviazione ne conquista sempre più, anche tra coloro che sono sempre alla ricerca di scorciatoie delle code e dei semafori. Avverte il comandante della polizia locale, Cristian Francese: «Verranno organizzati pattugliamenti. Dai prossimi giorni, i controlli mirati saranno effettuati anche in orario serale».

Da qualche giorno, passano per il Rio Torto i veicoli da e per il rione San Dionigi e via Scatti di Malgrate; per chi ha sempre frequentato l’area verde del Rio Torto per il relax - anche con bambini o per le passeggiate col cane - l’improvviso cambiamento è motivo di allarme e lamentele; soprattutto di notte, c’è chi abita nelle vicinanze e riferisce di «sgommate e corse».

