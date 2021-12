Valmadrera, Santa Claus arriva dagli Usa E dona 70mila dollari all’orto botanico Il contributo al giardino de Fatebenefratelli assegnato dal Fondo Timken

Dall’Ohio, Usa, 70.000 dollari (ovvero circa 62.000 euro) per l’orto botanico di Valmadrera, prescelto dal celebre Fondo Timken per una donazione che apre la via all’evoluzione multimediale di questo gioiello della città.

Alla multinazionale statunitense fa capo la Groeneveld-Beka, storica azienda valmaldrerese di via Chiari, di cui è project manager G iuseppe Castelnuovo , già impegnato in città in campo sociale e civico, in particolare nel Comitato gemellaggio.

La Timken Company, che costruisce cuscinetti a rulli, impiega 17.000 persone in 32 Paesi; è stata riconosciuta tra le società con maggiore sensibilità alla responsabilità sociale d’impresa degli Usa dal settimanale Newsweek.

«Ringraziamo la Timken dice il sindaco Antonio Rusconi - che, con la Groeneveld-Beka, ci consente di attuare la sistemazione dell’orto botanico attraverso opere preliminari necessarie, come illuminazione, irrigazione, raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche, poi appunto la digitalizzazione della descrizione di tutte le specie presenti».

