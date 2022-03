(Foto by Repertorio)

Valmadrera, anziano disperso

Angoscia tra San Tomaso e il Moregallo Le ricerche iniziate durante la serata di ieri sono ricominciate stamattina

Ore di angoscia, a Valmadrera. I vigili del fuoco stanno effettuando le ricerche di un uomo del 1934, milanese. Ieri ha raggiunto la zona con il treno per una passeggiata, ma non è più rientrato. I familiari allora hanno chiesto aiuto. Gli sforzi dei pompieri sono concentrati soprattutto sulla zona tra San Tomaso e il Moregallo.

Questa mattina in ausilio si è alzato in volo anche l’elicottero partito da Malpensa, che si è affiancato ai droni e ai cani segugio messi a disposizione dal nucleo Lombardia. Una squadra da Varese ha invece permesso l’uso della tecnologia Dedalo: si tratta di un sistema che permette di individuare un telefono cellulare anche in assenza della normale copertura telefonica, creando una rete gsm di soccorso, consentendo sia di localizzare l’apparato di un eventuale disperso che di instaurare un collegamento vocale e messaggistica.

