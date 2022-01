Sullo scuolabus senza Green pass «È sufficiente la mascherina Ffp2» Dietrofront del Ministero della Salute: via le restrizioni anche per gli over 12

Un sospiro di sollievo. La notizia è che lo scuolabus fino al 10 febbraio torna a uso libero per tutti: anche agli alunni senza Green pass.

Fino a stamattina il certificato verde era obbligatorio per tutti gli alunni dai 12 anni in su: in sua assenza, non sarebbe stato possibile utilizzare i mezzi comunali. Poi ecco il cambiamento di rotta deciso dal Ministero della Salute e valido in tutta Italia.

«Mezza giornata prima del ritorno in classe dopo le vacanze natalizie, ecco il contrordine - commenta il sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi , nel dare la comunicazione ai cittadini - Siamo costernati per il disagio».

I sindaci di tutto l’Oggionese hanno sottoscritto la comunicazione alle famiglie: «A seguito di una ordinanza emessa dal ministero della Salute, ci vediamo costretti a rettificare la comunicazione diffusa in precedenza. Per l’accesso al servizio di trasporto scolastico dedicato, dal 10 gennaio e fino al 10 febbraio, non sarà necessaria l’esibizione del Green pass, ma sarà sufficiente indossare la mascherina di tipo Ffp2, dai 6 anni compiuti in su. Ci scusiamo per i numerosi comunicati degli ultimi giorni, spesso in antitesi tra loro, ma vi assicuriamo che ciò non è dipeso da noi».

