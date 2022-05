Stazione più sicura e tecnologica

«A Valmadrera presto pure gli ascensori» Aperto il sottopasso che collega primo e secondo binario

Sono in corso i lavori in stazione, e i viaggiatori già cominciano a vedere i primi risultati di quello che, per Rete Ferroviaria Italiana, è un investimento da 9 milioni di euro.

Come la società stessa riferisce, «a Valmadrera è stato attualmente installato il nuovo apparato centrale computerizzato, in breve Acc, e proseguono gli interventi per dotare la stazione degli ascensori, con l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere architettoniche». Intanto è stato aperto il nuovo sottopasso che collega in modo sicuro i marciapiedi del primo e del secondo binario.

