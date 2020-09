Olginate - Sparatoria in via Crotto (Foto by Stefano Scaccabarozzi)

SPARATORIA A OLGINATE COLPITE DUE PERSONE Tre colpi d’arma da fuoco tra via Crotto e via Albegno I feriti sarebbero fratelli. Uno è in condizioni gravissime

Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi poco dopo le 13.30 in via Crotto, a Olginate, all’incrocio con via Albegno. Una persona di nazionalità italiana di 47 anni sarebbe in condizioni disperate. Un altro uomo, fratello della vittima, avrebbe invece riportato ferite meno gravi.

Lo sparatore sarebbe in fuga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA