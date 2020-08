Rassicurazioni per Agnesi e Viganò «Lavori conclusi entro inizio ottobre» Merate, l’annuncio di Marco Passoni consigliere delegato all’edilizia scolastica provinciale

Rassicurazioni dal consigliere delegato all’edilizia scolastica provinciale Marco Passoni alle presidi del liceo Agnesi, Sabrina Scola, e a quella del Viganò, Manuela Campeggi: i lavori anti-Covid in entrambe le strutture saranno ultimati tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

«Le aziende che dovranno effettuare gli interventi, quantificati rispettivamente in 40 mila euro per il liceo Agnesi e 30 mila euro per l’istituto Viganò, sono già state individuate. Di conseguenza, stiamo solo aspettando di vedere partire i cantieri. I sopralluoghi all’interno delle scuole sono stati fatti la scorsa settimana. Grazie a queste verifiche, è stato possibile stabilire che cosa sia possibile fare e che cosa invece non lo sia. Ora procederemo con l’affidamento diretto e poi i lavori potranno partire».

