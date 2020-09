Precipita dal Moregallo Muore escursionista L’allarme è stato lanciato intorno a mezzogiorno, sono in corso le operazioni di recupero da parte del Soccorso Alpino del triangolo Lariano

Nuovo intervento questa volta purtroppo con esito tragico dei Soccorso alpino sul monte Moregallo. Dalle prime frammentarie notizie un uomo sarebbe precipitato e deceduto, sono in corso le operazioni di recupero iniziate intorno a mezzogiorno da parte dell’elisoccorso di Areu e dai volontari del Soccorso alpino.

Solo ieri sera, mercoledì, era stato soccorso un escursionista di 29 anni, dall’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) di Como con il supporto dei tecnici del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il cane si è allontanato dal sentieri e dal proprio padrone durante la discesa dopo aver, probabilmente, fiutato la traccia di qualche animale. Cercando di inseguirlo, l’escursionista è finito in una zona molto impervia. Non riuscendo più a tornare sui propri passi, ha quindi chiesto aiuto. Vista la tarda ora, il buio e la zona molto esposta in cui si trovava, la centrale del 112 ha inviato sul posto l’elisoccorso di Como, abilitato per il volo notturno. A supporto, erano pronte a partire le squadre territoriali del Soccorso Alpino. L’uomo è stato localizzato tramite le coordinate Gps che è riuscito a fornire ed è quindi stato recuperato e portato al Bione. Tratto In salvo e caricato a bordo con il verricello anche il cane. Entrambi sono fortunatamente illesi.

