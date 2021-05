«Pioniere della Pro loco» Addio a Giancarlo Papini Calolzio piange il volontario, ex portiere dell’Ac Calolzio Aveva 82 anni, domani alle 15.30 si celebrano le esequie

Ha lasciato un vuoto enorme, in tantissime persone, la scomparsa improvvisa di Giancarlo Papini, 82 anni, colonna portante della Pro loco. La notizia della sua morte avvenuta la notte scorsa, si è subito diffusa in città, sollevando un coro di parole di affetto e di commozione, ma anche ricordi. La Pro loco, si ritrova ancora una volta in pochi mesi a perdere un pezzo importante della sua storia e della sua vitalità. Dopo la scomparsa di Gianni Cavazzoni, a fine febbraio, ora l’associazione piange, unita alla famiglia di Papini, per un altro grave lutto .Saranno in tanti domani, alle 15.30 nella chiesa della frazione di Sala, a stringersi intorno al dolore della famiglia, nel giorno del funerale. (I ricordi oggi sul quotidiano La Provincia di Lecco).

© Riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA