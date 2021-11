Olginate, cade nel vuoto da sette metri Era rimasta sul balcone Una trentenne ha tentato di calarsi dal terrazzo nel pomeriggio La porta-finestra si è chiusa di colpo ed è rimasta intrappolata fuori

Era sul balcone nell’appartamento in cui si trovava ospite. Ma quando la porta finestra si è chiusa e non è più riuscita a rientrare perché senza chiavi, ha provato a calarsi. Ma è precipitata nel vuoto.

Paura ieri, martedì per una giovane di 30 anni caduta da un’altezza di 6-7 metri, e che per fortuna ha riportato la frattura di una gamba e varie contusioni.

È accaduto in mattinata in una palazzina di via Aspide. La giovane donna come detto, si trovava sul balcone pare del primo piano, in un appartamento in cui era ospite.

