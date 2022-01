Margno, incendio in un’abitazione Strade strette e freddo, operazioni difficili I vigili del fuoco stanno intervenendo pick up rangers, in posto sette strade

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco stanno intervenendo per un incendio abitazione a Margno.

Lo spegnimento è reso difficoltoso e dalle basse temperature e dalle strade strette. Ragione per la quale i pompieri stanno lavorando con pick up rangers, mezzi che normalmente vengono utilizzati per gli incendi boschivi.

In posto sette squadre, da Lecco Bellano e Valmadrera

© RIPRODUZIONE RISERVATA