Mandello, rischio frane: ancora chiusa la strada Lariana Dalle 17 di mercoledì fino a giovedì sera (alle 21) la Provincia ha vietato il transito su tutta la strada.

Chiusa la strada Lariana all’altezza del Nautilus in territorio di Mandello del Lario. Dalle 17 di ieri sera fino alle 21 di questa sera l’Amministrazione provinciale ha nuovamente vietato il transito, così come era stato a maggio, per rischio idrogeologico.

Chiusa dalle 17 di ieri pomeriggio proprio quando chi lavora a Lecco e dintorni sta rientrando a casa, quasi una presa in giro considerato che si poteva aspettare, monitorando sul posto l’arrivo o meno della pioggia e permettere il passaggio.

Una lunga vicenda quella legata alla strada Lariana che si trascina da fine ottobre quando una perturbazione insistente aveva fatto tracimare una serie di rogge, che avevano creato più smottamenti con materiale che era finito lungo la strada Lariana bloccando il transito.

