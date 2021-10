(Foto by (Foto Cardini))

Don Costantino Prina (Foto by (Foto Cardini))

Lutto a Osnago. Morto il parroco don Costantino Prina Aveva 74 anni e da qualche giorno era ricoverato al Nespolo di Airuno

Lutto a Osnago per la morte del parroco, don Costantino Prina. Il religioso aveva 74 anni ed era affetto da una malattia degenerativa, che l’ha portato lentamente alla morte.

Nato a Canzo, nel 1947, era stato ordinato sacerdote proprio 50 anni fa, nel 1971. Era arrivato in paese nel 2007, dopo essere stato vicerettore al Seminario di Seveso, per poi andare a Masnago (in provincia di Varese), Malgrate e Treviglio.

