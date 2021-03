Lavori all’istituto Rota di Calolzio Dieci classi in oratorio e al Lavello Opere da un milione e mezzo nel seminterrato Il preside: «Cantiere a pieno regime attorno a luglio»

Tre classi al Monastero del Lavello e sette classi all’oratorio “Maria Immacolata”, in centro Calolzio.

Sono queste le strutture che nei prossimi mesi ospiteranno gli studenti dell’istituto superiore “Lorenzo Rota” mentre saranno in corso i lavori di adeguamento normativo e completamento del seminterrato. Un intervento da un milione 500 mila euro (finanziato da un contributo regionale) che permetterà di migliorare la sicurezza strutturale e aumentare la capacità ricettiva dell’edificio scolastico di via Lavello 17.

Ma con la presenza del cantiere non sarà possibile garantire lo svolgimento delle lezioni per tutti gli allievi divisi in 37-38 classi.

Per questo la dirigenza scolastica e l’amministrazione provinciale hanno lavorato per trovare sedi alternative e per organizzare il trasloco.

Spiega il preside Maurizio Canfora: «Ci siamo mossi per reperire spazi alternativi, e grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio e ovviamente con il settore Istruzione della Provincia di Lecco, possiamo dire di aver trovato la soluzione».

E illustra: «I lavori entreranno in pieno regime dopo gli esami di fine anno, intorno a luglio, per cui con l’inizio del prossimo anno scolastico non tutti gli studenti torneranno nelle loro aule».

