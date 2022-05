Lavori alle condotte del Brianteo bis

Una notte senz’acqua dai rubinetti Disagi in 24 Comuni a cominciare da stasera alle 21 e fino a domani alle 8

Ha attraversato il lago: ora la tubazione dell’acquedotto Brianteo bis è pronta per prendere servizio, in appoggio alla conduttura principale (e, finora - da quasi mezzo secolo - unica).

Il momento è storico, ma non può mancare il rovescio della medaglia: così, nella notte tra oggi e domani l’acqua mancherà nelle case, proprio perché Lario Reti Holding effettuerà - per minori disagi, in notturna - il collegamento tra il nuovo tratto e la tubazione esistente.

Per Annone e Oggiono, l’interruzione dell’erogazione idrica è prevista dalle 21 di oggi fino alle 8 di domani sull’intero territorio comunale.

A Barzago, Barzanò, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago, Castello, Colle, Cremella, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, La Valletta Brianza, Missaglia, Molteno, Monticello, Nibionno, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Viganò saranno possibili interruzioni dalle 6 alle 8 di domani.

A Cernusco Lombardone, Lomagna, Merate, Montevecchia, Osnago, Verderio non sono invece programmate interruzioni, a meno di imprevisti.

L’articolo completo sul giornale in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA