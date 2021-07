Lariana, nuovo allarme meteo Da oggi altra chiusura Mandello Dalle 9 di domani mattina fino alle 6 di mercoledì Era stata riaperta solo il 9 luglio tra le polemiche I lavori di messa in sicurezza non sono ancora iniziati

Scatta l’allerta arancione e la strada Lariana torna a chiudere. Dalle 9 di domani mattina fino alle 6 di mercoledì i sarà di nuovo vietato transitare sulla strada che da Valmadrera porta a Oliveto, con il traffico deviato sulla Valbrona.

Da ottobre 2020

Dopo la chiusura tra le polemiche dal pomeriggio del 7 luglio fino all’alba del 9 luglio, la storia si ripete ed il rischio è che ci siano altre chiusure, visto che i lavori di messa in sicurezza di un tratto del fronte a monte in territorio di Mandello sono ancora solo sulla carta. Già a maggio la strada era stata chiusa per l’allerta meteo.

Una lunga vicenda quella legata alla Lariana che si trascina da fine ottobre quando una perturbazione insistente aveva fatto tracimare una serie di rogge al Moregallo , che avevano creato più smottamenti con materiale che era finito lungo la strada Lariana bloccando il transito.

