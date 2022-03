La Filtereco di Olginate

alla fiera della carta a Dubai L’impresa è attiva nella produzione di sistemi per filtrare olii vegetali e minerali

«Stessa fiera, stesso settore, ma prodotti diversi». Luca Greco titolare di Filtereco, azienda di Olginate, che si occupa di tutto ciò che concerne la filtrazione e la decontaminazione degli oli vegetali, idraulici e minerali, commenta così la presenza di due realtà lecchesi alla “Paper one show” a Dubai, dovre oltre a Filtereco c’era la Omet di Lecco.

Alla fiera della carta, Greco ha presentato gli ultimi prodotti. Il giovane imprenditore, titolare e fondatore di Filtereco parla della sua azienda attiva da dieci anni: «Filtereco come ditta individuale c’è dal 2009, ma a me piace ricordare che è con la fiera Ecomondo del 2012 che sono state poste le basi di quello che allora era un sogno e che negli anni si è concretizzato».

Più recente l’entrata nel settore tissue. «Quattro anni fa, un’azienda che produce sistemi di distribuzione di liquidi per questo settore, ci ha chiesto di risolvere un problema che riguardava la filtrazione della colla utilizzata per l’incollaggio del doppio velo della carta igienica. Dopo diversi tentativi, ho trovato una soluzione utilizzando un filtro che già utilizzavamo in altri settori. Sono partito da un brevetto americano scaduto, l’ho migliorato per poter lavorare con questo particolare liquido. Inoltre la gestione attraverso il mio software rendeva il sistema performante e affidabile». Ma le cose per l’azienda sono cambiate.

Filtereco ha presentato i suoi prodotti prima al Miac di Lucca e ora a Dubai. «Abbiamo presentato due sistemi nuovi: l’upgrade per chi ha già il nostro filtro o quello della concorrenza e uno nuovo che verrà commercializzato fra poco. Il nuovo rivoluziona la gestione del sistema precedente rendendolo vecchio e antiquato, che tra l’altro è diffuso in tutto il mondo».

