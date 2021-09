Incidente sulla Lariana a Mandello. Due giovani in moto sbattono sul guardrail Poco più che ventenni, sono stati portati all’ospedale Sant’Anna di Como

Grande paura per una coppia di motociclisti mandellesi che ieri è rimasta vittima di un grave incidente lungo la strada Lariana, al confine fra i Comuni di Valbrona e Mandello, un centinaio di metri prima dell’hotel Nautilus e della galleria Melgone.

La coppia di fidanzati, 22 anni lui, 21 lei, viaggiava in direzione Valmadrera. Poco dopo le 17.30, giunti in località “la cava”, in un tratto rettilineo che precede una doppia curva, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo. I due giovani sono così finiti per terra, battendo violentemente sull’asfalto, mentre la motocicletta è volata oltre il guardrail finendo nella spiaggia sottostante, fortunatamente in un punto in cui non c’erano bagnanti. Il giovane, cadendo, sarebbe finito per sbattere contro le protezioni a bordo strada.

