l'auto incidentata in via Fratelli kennedy

Incidente a Valgreghentino

Muore ragazza di 19 anni Auto esce di strada e si schianta contro un albero

Positivo all’alcoltest il conducente, ferito un terzo amico

Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Valgreghentino. Un’auto, con a bordo tre ragazzi di 19 e 20, tutti residenti in paese, è uscita di strada mentre percorreva via Fratelli Kennedy, all’altezza del cimitero della frazione di Villa San Carlo. La Ford ha sbandato più volte per poi urtare un albero e finire la propria corsa travolgendo un cartello stradale. Ad avere la peggio una ragazza di 19 anni, seduta sul sedile posteriore, che ha perso la vita nello schianto. Illeso il conducente, 20 anni, risultato però positivo all’alcol test. Trasportato in ospedale in codice giallo il terzo giovane, di 19 anni, che era seduto davanti, accanto al guidatore. L’esatta ricostruzione di quanto accaduto toccherà ora agli agenti della Polizia Stradale di Lecco, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e a una pattuglia dei carabinieri.

