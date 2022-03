Incendio a Vercurago

Paura per la scuola primaria Il rogo in via Cittadini è stato circoscritto dai Vigili del fuoco

Incendio boschivo a Vercurago, nei pressi di via Caterina Cittadini. Il rogo ha creato qualche patema per la vicinanza con la scuola primaria e con alcune abitazioni. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è stato inviato anche un mezzo della Croce Verde di Bosisio. Le fiamme sono già state circoscritte, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non risultano feriti né tra i residenti, né tra gli alunni, né tra il personale scolastico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA