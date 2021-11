Il ladro smura le cassette delle offerte Don Ventura: «Basta, chiudo le chiese» Valgreghentino, tre tentativi di furto in pochi giorni

Due tentativi di furto nella chiesa parrocchiale di San Giorgio; e uno in quella della frazione di Villa San Carlo.

Sono diventati seriali gli attacchi alle chiese di Valgreghentino da parte di un ladro arrivato addirittura a sradicare dal muro la cassetta delle offerte, per cercare di mettere mano sui soldi.

Fortunatamente tutti e tre i colpi non sono andati a buon fine, perché le cassette vengono svuotate con frequenza. Ma tant’è: così il parroco don Paolo Ventura ha deciso di tenere chiuse le chiese, nei momenti in cui c’è meno gente in giro.

