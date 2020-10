Già trenta positivi a Calolzio «Intere famiglie in isolamento» L’annuncio è stato fatto ieri dal sindaco, alla festa dell’Avis Appello a «mantenere le buone abitudini, anche a casa»

Anche a Calolzio i casi di cittadini risultati positivi, continuano ad aumentare. Il contagio coinvolge sempre più famiglie. Come ha spiegato il sindaco Marco Ghezzi domenica, rivolgendosi alle persone che hanno preso parte alle celebrazioni per i 55 anni di fondazione della sezione Avis di Calolziocorte. «Abbiamo da qualche giorno aumento significativo dei contagi nella nostra città - ha affermato - la Prefettura ha ripreso a comunicarci con maggiore frequenza questi dati, dopo che per un certo periodo non si registravano positivi in città». E ha spiegato: «Soli negli ultimi giorni sono stati una decina e il totale attualmente è di circa una trentina di persone. Abbiamo intere famiglie in quarantena, perché il contagio avviene sempre più in famiglia. I contagiati nel nostro elenco sono larga parte asintomatico e con sintomi lievi però qualcuno è grave». Il sindaco invita alla prudenza e alla responsabilità. «Sono però ottimista. Rispetto a inizio anno, quando siamo stati tutti travolti, siamo più organizzati e più preparati. I contagiati nel nostro elenco sono larga parte asintomatico e con sintomi lievi però qualcuno è grave. Manteniamo le buone abitudini apprese, adottiamo tutte le precauzioni del caso, anche a casa».

