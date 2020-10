Alla scuola media di Galbiate è arrivato il COvid - 19, la seconda C in quarantena

Galbiate, studente delle medie positivo Da oggi tutta la classe è in quarantena I 22 compagni seguiranno la didattica a distanza fino al 21 ottobre, docenti in aula Il ragazzino di seconda C manca da scuola da venerdì, le sue condizioni di salute sono buone

Il Covid è arrivato a scuola: a finire contagiato, lo scorso weekend, è stato un alunno delle medie: tutti a casa, così, da oggi, lunedì, e sino al 21 ottobre prossimo, anche i 22 compagni della seconda C (a tempo prolungato).

Le indicazioni

«Ci atteniamo scrupolosamente alle indicazioni di Ats e, attualmente – fa sapere la dirigente, Gloria D’Arpino – non è prevista la quarantena per i docenti entrati in contatto con lo studente e nemmeno per la classe frequentata dai congiunti».

Infatti, il ragazzino ha un fratellino in prima elementare a Galbiate e un altro fratello, maggiore, a un liceo di Lecco; si è assentato da scuola venerdì scorso; l’indomani, la mamma ha comunicato alla scuola l’esito positivo del tampone.

«Sono stati compiuti tutti i passi necessari - è il commento dell’assessore comunale all’Istruzione, Lauretta Invernizzi – e diamo atto alla dirigente di essere mobilitata ormai in modo permanente; anche la scorsa domenica, appunto, si è prontamente adoperata per fare fronte nel modo migliore alla situazione».

