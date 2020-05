Galbiate, silurata l’assessore Tentori «Poco presente, la gente merita di più» Montanelli: «I Servizi sociali sono importanti Non si può gestirli solo al telefono»

«Per telefono si possono fare tante cose, ma i Servizi sociali richiedono presenza».

Il sindaco di Galbiate Giovanni Montanelli, dopo il “chiarimento” dell’altro giorno, si accinge a ritirare oggi la delega a Cristina Tentori, di professione infermiera, perno dell’accordo politico che, un anno fa esatto, portò l’ex (agguerrita) opposizione di “Galbiate cambia” a confluire nell’amministrazione targata “Agenda Galbiate”;

«Ne riconosciamo la professione sicuramente impegnativa, e la professionalità - tiene a precisare Montanelli - nello tsunami coronavirus abbiamo tamponato: nell’ordinarietà, verso cui ci avviamo, non possiamo continuare a mettere pezze, supplendo con la buona volontà di altri consiglieri, privi del titolo per intervenire nelle situazioni e nelle scelte. In Comune comandano i cittadini e, in capo al primo anno, il riscontro è di una valutazione non positiva da parte dell’utenza, per l’attenzione e l’ascolto ricevuti».

