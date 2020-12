Galbiate, Montanelli non è più sindaco Il commissario, poi nuove elezioni Alle 19.50 il primo cittadino è stato “dimissionato” con sette voti su dodici Magni: «I dissidenti dovevano lasciare e basta» - Meroni (5 Stelle): «Caduto per tanti motivi»

Oggi alle 19.50 di ieri è finita la legislatura a Galbiate che era iniziata solo nel giugno del 2019; il sindaco Giovanni Montanelli – astenuto - ha incassato la sfiducia di 7 membri su 12 del consiglio comunale.

Ora si va verso il commissariamento del Comune e non c’è ancora una data certa per le prossime elezioni, realisticamente se ne potrà parlare solo nella primavera del 2021. Nessun ripensamento, tra i firmatari della mozione: cioè, l’esponente più votato di “Agenda Galbiate”, Andrea Rusconi; i quattro dell’opposizione 5Stelle; e i due ex di “Agenda” stessa, Alessandro e

Cristina Tentori,

Matteo Magni

L’articolo completo su La Provincia di Lecco in edicola domani 19 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA