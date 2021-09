Calolziocorte, nascono meno bambini ma aumentano i fondi: «Più soldi per lo studio» Pronta una cassa di 880mila euro. L’Amministrazione aumenta i contributi rispetto agli scorsi anni, tutelando gli alunni con disabilità

Sempre meno nascite e una popolazione scolastica che diminuisce ogni anno di venti bambini. Un aumento considerevole, pari al 20% di alunni e alunne che hanno disabilità o disturbi dell’apprendimento. Situazioni che vanno approfondite e indagate, intanto l’Amministrazione comunale del sindaco Marco Ghezzi investe ancora più risorse per la scuola. Ben 880mila euro per sostenere l’istruzione dei più giovani, favorire progetti e la migliore formazione anche per chi ha più difficoltà.

A presentare il piano per il diritto allo studio, è stato il primo cittadino che ha sottolineato le novità per l’anno scolastico appena iniziato, almeno per le scuole dell’infanzia, e presto anche per gli altri gradi di istruzione.

«Quest’anno, forti anche di contributi regionali e nazionali, riusciamo a finanziare un piano al diritto allo studio con un incremento sostanziale di risorse: 880mila euro a fronte dei 750mila euro del 2019, mentre nel 2020, anno della pandemia, è stato di 664mila euro».

