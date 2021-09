Calolziocorte, morto in spiaggia Antonio Corti. Punto di riferimento in politica È stato colto da un infarto mentre si trovava in Sardegna. Segretario della Dc negli anni Settanta, negli ultimi anni era entrato nel Pd

Un infarto sulla spiaggia ha stroncato la vita di Antonio Corti, 74 anni, molto conosciuto nel mondo politico calolziese. Un attacco cardiaco non gli ha lasciato scampo nel primo pomeriggio di ieri.

Come faceva ormai da qualche anno, appassionato di nuoto, Corti aveva deciso di trascorrere alcune settimane di vacanze in un villaggio nella zona di Alghero, in Sardegna, scegliendo uno dei periodi più calmi. Di ritorno dalla spiaggia, il suo cuore non ha retto.

