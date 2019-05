Calolziocorte, edifici da vendere

Ma l’interesse non c’è Il Comune è riusciti ad alienare solo un pezzo di terreno, una porzione di aiuola e un vecchio deposito, per un totale di 30mila euro

Un pezzo di terreno, una porzione di aiuola e un vecchio fabbricato adibito a deposito, per un totale di circa trentamila euro: è questo il frutto delle ultime alienazioni del Comune di Calolziocorte, che negli anni ha cercato di “scrollarsi di dosso” elementi pesanti del proprio patrimonio immobiliare.

Se fino a quindici, venti anni fa mettere in vendita edifici – anche di rilievo in termini di volumetria e posizione – avrebbe significato ossigeno puro per le casse comunali, ormai i bandi proposti dagli enti locali in questo senso, finalizzati sempre a incamerare risorse da riversare su progetti e servizi, riscuotono un interesse sempre molto basso.

Lo sanno bene in piazza Vittorio Veneto, dove a più riprese negli anni scorsi si è cercato di alienare immobili importanti per la storia locale ma che, di fatto, si sono trasformati in vere e proprie zavorre, impossibili da togliersi di dosso.

