Calolzio, Salvini saluta la “zia” Emilia «Continueremo a lottare in tua memoria» Calolziocorte La storica militante della Lega ed ex assessore ai Servizi Sociali aveva 86 anni Fondò i Volontari Pensionati. Il cordoglio del mondo politico a partire dal segretario federale

«Addio a Emilia Hoffer, per tutti “la zia”, storica militante della Lega e per anni assessore e vicesindaco a Calolzio». Anche Matteo Salvini, senatore e segretario federale della Lega Nord ha espresso commiato per la morte di Emilia Hoffer, 86 anni, nata a Vercurago, volto storico della politica e del sociale a Calolzio e non solo.

L’ex assessore e per alcuni anni anche vicesindaco, ha operato nelle giunte dei sindaci Marco Avogadri e Paolo Arrigoni, attualmente senatore, si è spenta nella giornata di martedì. La triste notizia si è subito diffusa, sollevando tanta tristezza, ma anche tanti bei ricordi, pieni di stima e di affetto.

Ricordo commosso

Tra questi quelli appunto, del leader della Lega, Salvini che ha aggiunto: «Una preghiera e un ricordo commosso per lei e un abbraccio affettuoso per famigliari e amici. Continueremo le battaglie anche per onorare la sua memoria».

