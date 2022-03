Calolzio, furti nella palestra del Rota

Derubati studenti ed atleti Portafogli spariti durante la lezione di ginnastica e gli allenamenti

Furti a Calolzio nella palestra comunale utilizzata al mattino dagli studenti dell’istituto Rota e, al pomeriggio, da varie associazioni.

Tre i portafogli spariti sabato, sottratti ad altrettanti ragazzi durante l’ora di educazioni fisica. Risalgono invece ad alcune settimane fa altri furti ai danni degli atleti della squadra di basket.

«Mesi fa c’era già stato un furto di questo tipo - conferma il preside Maurizio Canfora - All’epoca tuttavia, era avvenuto in un’aula. Per questo, già allora avevo raccomandato a tutti di non lasciare oggetti di valore o somme incustodite in classe. In questo caso, essendo avvenuto nella palestra, le cose potrebbero essere diverse».

