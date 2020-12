Calolzio, addio a “Celli” Era lo storico benzinaio Si sono celebrati i funerali di Mario Baroncelli, fondò con il fratello il distributore di Corso Europa

Benzinaio e meccanico ma anche appassionato pescatore. Calolzio e in particolare la frazione Lavello hanno detto addio a Mario Baroncelli,83 anni, noto come tutta la sua famiglia semplicemente come “Celli”.

Il lutto ha colpito profondamente la città, perché Baroncelli era davvero molto conosciuto. Insieme al fratello Luigi aveva aperto e gestito la pompa di benzina, che sorge in corso Europa e che è affiancata anche dall’ officina meccanica. Attività ancora oggi presente e portata avanti dai nipoti di Mario Baroncelli.

A ricordarlo per noi è Aldo Valsecchi, vicesindaco della città che lo conosceva bene: «Il Celli era davvero conosciuto da tutti in città, come del resto anche il fratello. La loro vita è stata legata indissolubilmente all’attività che hanno aperto, lanciato e gestito e che esiste ancora oggi». E aggiunge: «Matio era anche molto legato alla frazione del Lavello, dove era nato e cresciuto e dove ogni giorno, finché ha potuto, alla mattina come alla sera, si recava in riva all’Adda per pescare. Andava sempre nei suoi punti preferiti» conclude.

E proprio nella chiesa del santuario del Lavello ieri è stato officiato il funerale. A piangerlo la figlia Mariagrazia con Stefano, le adorate nipoti Francesca e Chiara, la sorella Modestina e tutta la famiglia. Ma anche i calolziesi che lo hanno conosciuto e apprezzato.

