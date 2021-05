Bimbo investito da una macchina Grande spavento a Vercurago Il piccolo di tre anni stava pedalando in sella al suo triciclo quando è stato urtato da un’auto

Grande spavento questa sera a Vercurago per un bambino di tre anni investito da un’auto mentre stava pedalando sulla sua biciclettina.

L’incidente è avvenuto lungo via Verdi, a poche decine di metri dalla scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII, lungo una traversa residenziale della provinciale che scende verso i binari della ferrovia.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto una Mini di colore bianco, guidata da un uomo di circa 50 anni, residente in zona, ha imboccato via Verdi provenendo da via Donizzetti e stava proseguendo in salita in direzione della provinciale. Trenta metri dopo aver svoltato si è improvvisamente trovato davanti la biciclettina del bambino che a sua volta aveva girato a destra per imboccare via Verdi, provenendo da via San Biava, altra traversa residenziale, parallela a via Donizzetti.

Il piccolo, che era uscito con la sua bici con le rotelle per una passeggiata insieme ai genitori, è stato così urtato dalla Mini, che fortunatamente procedeva a bassa velocità, finendo per essere sbalzato sull’asfalto. Le condizioni del piccolo non sarebbero gravi.

