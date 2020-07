Auto si ribalta a Garlate Paura per mamma e figlio Spaventoso incidente in serata tra due auto ieri sera in via Statale, fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo - Il bambino di 7 anni è stato trasportato in elicottero a Bergamo, la madre a Lecco e un terzo ferito non è grave

Tremendo incidente questa sera, poco dopo le 20, a Garlate, lungo la via Statale che attraversa il paese, all’altezza del distributore di benzina: tre i feriti, nessuno sarebbe comunque in pericolo di vita.

Una Volkswagen Polo nera, con a bordo una donna di 35 anni e il figlio di 7, residenti in paese, stava uscendo dalla piazzola del benzinaio quando per cause ancora da chiarire si è scontrata con una Mercedes rossa, guidata da un giovane di 20 anni di Merate, che arrivava da Olginate e percorreva la provinciale in direzione Lecco.

L’urto è stato fortissimo, tanto che l’auto con a bordo mamma e bambino si è ribaltata finendo ribaltata, mentre alla Mercedes rossa sono scoppiati entrambi gli air-bag e si è aperto il cofano. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti l’elisoccorso di Areu alzatosi in volo dalla base di Villa Guardia a Como, l’automedica del 118 e le ambulanze dei Volontari di Calolzio e della Croce Rossa di Garlate. Tutti sono stati trasportati in ospedale di codice giallo, il bimbo con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, la madre a Lecco.

