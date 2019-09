Arrivano venti camion dello street food I sapori di tutto il mondo al Lavello Calolziocorte. Da venerdì a domenica l’isola pedonale ospiterà la rassegna gastronomica

Un altro evento di richiamo si appresta ad affacciarsi sul lungofiume calolziese: nel fine settimana, al Lavello terrà banco la prima edizione dello “Street food on tour”, versione sperimentale cittadina del Mercato europeo, organizzata da Confesercenti.

Da venerdì a domenica, dunque, nell’isola pedonale che si affaccia sull’Adda a tenere banco saranno i venti truck che porteranno a Calolzio sapori e profumi da tutto il mondo. Si potranno assaggiare la pita greca e la paella spagnola, i wurstel con crauti tedeschi e il burrito messicano, ma anche le crepes olandesi e i pizzoccheri valtellinesi, senza dimenticare i brezeln austriaci e la focaccia ligure. Insomma, piatti per tutti i gusti, per dare ulteriore visibilità a una delle zone più belle della città.

«Si tratta di una prima edizione sperimentale, che sarà basata su banchetti che partecipano anche al Mercato europeo – ha spiegato l’assessore Luca Caremi -. Una proposta cui abbiamo aderito volentieri, perché ci permetterà di valorizzare e far conoscere ulteriormente il nostro lungolago. Il quale tra l’altro si presta molto bene a questi eventi, tra la bellezza dei luoghi e l’ampia disponibilità di parcheggi. Ringrazio il comandante della Polizia locale Andrea Gavazzi, che ha dato un contributo importante nella fase organizzativa».

L’assessore al commercio Cristina Valsecchi ha rimarcato l’asse con l’associazione di categoria, con cui «collaboriamo da dodici anni con ottimi risultati. È un piacere lavorare insieme e proporre anche questo evento che chiuderà un’estate calolziese ricca di iniziative».

A presentare l’evento hanno provveduto invece Cesare Rossi, segretario di Anva Confesercenti per la Lombardia Ovest e Giulio Zambelli, presidente di “Promozioni di Confesercenti. «Calolzio merita una tappa del Mercato Europeo. Per questo esordio, porteremo in città venti banchi dall’Italia e dall’Europa, puntando sull’alta qualità dell’offerta – ha esordito Rossi -. Certo, dipendiamo dal meteo, ma siamo convinti che il clima sarà dalla nostra parte: in questo caso, l’evento potrà richiamare dalle 10 alle 20mila persone».

Rossi ha quindi invitato a una riflessione. «L’indotto di questi eventi è spesso sottovalutato: gli operatori dormono e consumano in zona. E se si trovano bene ci tornano anche in vacanza, come accade a Lecco. In ogni caso, se questa edizione avrà successo verrà riproposta in termini ancora più grandi».

Secondo Zambelli, il gradimento dei cittadini è garantito «dalla bellezza della zona. La possibilità di gustare pietanze di alta qualità ai tavoli che posizioneremo affacciati sul fiume sarà imperdibile. Abbiamo anche organizzato la pulizia, per mantenere il massimo decoro».

Dunque, l’inaugurazione si terrà venerdì a mezzogiorno. Quindi, apertura fino a mezzanotte; sabato dalle 10 a mezzanotte, domenica dalle 10 alle 22.

