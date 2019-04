Uno storico debutto in serie A Maggioni arbitra a Sassuolo Giovedì, dopo 67 anni, un lecchese dirigerà una partita di massima serie - Giampaolo (Aia): «Si è sempre impegnato molto, una grande soddisfazione»

Dopo aver brindato domenica alla promozione del Lecco in Serie C, il mondo calcistico di casa nostra è pronto a vivere un’altra storica giornata. Protagonista questa volta non sarà una squadra o un grande bomber, bensì un arbitro. Lorenzo Maggioni, classe 1984 di Montevecchia, esordirà infatti, giovedì sera alle ore 19, in Serie A, designato come primo arbitro per la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra i padroni di casa del Sassuolo, formazione in cui milita il galbiatese Manuel Locatelli, ed il Chievo, fanalino di coda della massima serie.

