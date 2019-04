Roberta e la Coppa del mondo «Pronta, spalla permettendo» Sci alpino. La campionessa di Ballabio è reduce da una stagione al top. Pass conquistato a pieni voti, ora deve risolvere i postumi dell’infortunio

Una stagione davvero straordinaria, la migliore di sempre quella appena messa alle spalle da Roberta Melesi, la 22enne sciatrice di Ballabio in forza alle Fiamme Oro, che si è regalata attraverso i risultati un importante pass mondiale.

Roby non aveva alternative: esplodere in coppa Europa per arrivare al gotha dello sci alpino internazionale, una sorta di ultima chance che lei ha saputo cogliere al volo.

Ma ora ecco l’infortunio: «Nella penultima gara di coppa sono caduta, facendomi male alla spalla sinistra, la stessa che operai due anni fa lesionando la capsula, tra qualche giorno saprò se dovrò tornare sotto i ferri: speriamo bene».

