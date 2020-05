Quiz sul “Giir di mont” Ha vinto un bellunese Corsa in montagna. Il premio in palio, un pettorale per il 2021, va al veneto Juri De Bastiani

Sono stati ben 232 i partecipanti al quiz “Quanto ne sai del Giir di mont?” organizzato dal comitato promotore della gara, in seno all’As Premana.

Dieci le domande, una ogni due giorni, dal 24 aprile al 10 maggio e ieri, come annunciato, è stato proclamato il vincitore. Per farlo però c’è stato bisogno del sorteggio, come previsto dal regolamento, perché sette partecipanti hanno centrato tutte le risposte giuste e la fortuna ha assegnato il premio in palio, il pettorale per l’edizione 2021, al veneto Juri De Bastiani, di Santa Giustina Bellunese.

Assieme al runner hanno fatto l’en plein Roberta Bertoldini, Daniele Pomoni, Gloria Gianola, Lucia Todeschini, Mirko Sanelli ed Enos Lizzoli.

La gara virtuale ha visto la pubblicazione sulla pagina Facebook del “Giir di mont” di una serie di domande che avevano ognuna quattro opzioni di risposta.

Tutti i dettagli nell’ampio servizio su “La Provincia di Lecco” e “La Provincia di Sondrio” in edicola mercoledì 13 maggio.

