Primo acquisto bluceleste Alessandro Bacci in porta L’estremo difensore ha 23 anni e proviene dall’Ascoli in B, dove ha giocato tre gare dal primo minuto - Le sue prime parole: «Lecco era la mia prima scelta»

Si chiama Alessandro Bacci, ha 23 anni (24 il 25 settembre), ed è il primo “nome nuovo” della prossima stagione di serie C.

Infatti a cinque giorni dall’apertura del mercato, ieri il Calcio Lecco 1912 si è detto «felice di comunicare che Alessandro Bacci è un nuovo giocatore bluceleste per la stagione sportiva 2019/20». Nato ad Agliana (Pistoia) il 25 settembre 1995 e altro 1.91 metri, Bacci è un portiere che cresce nelle giovanili della Fiorentina ed esordisce tra i professionisti in C2 con la maglia del Tuttocuoio nella stagione 2013/14.

Dopo un’annata da assoluto protagonista, Bacci viene confermato dai neroverdi e si trasferisce prima a Pisa e poi a Siena nel 2015/16. Dopo le esperienze in terra toscana, ecco l’approdo alla Juve Stabia dove rimane per 2 anni prima di passare all’Ascoli in Serie B nell’estate 2018.

«Bacci - aggiunge la società - è un portiere dotato di gran fisico che vanta già numerose esperienze nel mondo del professionismo e che ha nelle uscite alte il suo punto di forza. Il portiere toscano ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo».

L’articolo completo su La Provincia di Lecco in edicola domani, sabato 6 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA