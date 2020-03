Paola Panzeri specialista della bici a scatto fisso Ciclismo. Calolziese classe 1997, è una certezza della specialità. «Ora tutti a casa»

È entrata nella storia ciclistica vincendo il primo italiano di scatto fisso. Paola Panzeri, atleta nata il 17 gennaio 1997 a Lecco e residente a Calolziocorte, si sta allenando a casa, in attesa di riprendere, come tutti, la vita di sempre.

«Di solito ho un team privato che mi mette a disposizione uno staff d’eccellenza. In questa fase sappiamo che in strada non si può lavorare e neanche in palestra, quindi seguo dei corsi di yoga che alterno a lavori stile palestra da fare in casa, i lavori specifici li faccio sui rulli. Speriamo che tutto si risolva presto, prima per la salute di tutti nel mondo e poi per tornare a fare quello a cui è difficile rinunciare: correre in bicicletta».

Tutti i dettagli nell’ampio servizio su “La Provincia di Lecco” in edicola lunedì 30 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA