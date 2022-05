VOLLEY

UIX TECNILUX PAVIA 2

GIERRE OLGINATE 3

GIERRE SCALE OLGINATE: Giudici 2, Corti 5, Sala 21, Beretta 10, Spreafico 23, Vizzini 18, Zoia (L1); Meroni, Andreotti, Onofri 1, Cristalli (L2). N.e.: Chiesa, Vassena. All.: Sersale

note - Parziali set: 21-25, 25-23, 25-21, 24-26, 10-15

Tripudio olginatese nella finalissima della poule scudetto di serie C Lombardia disputato sul campo neutro bresciano di Pisogne. La Gierre Scale di coach Igor Sersale vince al tie break una gara sofferta e tiratissima contro l’Uix Tecnilux Pavia, formazione che non aveva mai perso in questa stagione.

Per le biancoazzurre della presidentessa Cinzia Brambilla si chiude nel migliore dei modi una stagione esaltante con 23 gare vinte su 25 disputate tra campionato e poule scudetto. Un’annata da incorniciare per l’Olginate che, dopo la promozione in serie B2, si cuce sul petto anche lo “scudettino” lombardo.

Grande equilibrio in campo con la Gierre che si aggiudica il 1° set per 21-25. È una sfida tutta punto a punto e le pavesi hanno la meglio nel 2° e nel 3° parziale (25-23 e 25-21). La Gierre si affida alle sue veterane, Elisa Vizzini, Giulia Spreafico e Camilla Sala (62 punti in tre), vincendo il 4° set per 24-26 e il tie break per 10-15.