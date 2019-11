Niente Pontedera-Lecco Maltempo ma rinvio tardivo Calcio serie C. L’Arno rischia di esondare e il sindaco del comune toscano manda tutti a casa ma la situazione era chiara da giorni

Partita rinviata per il Lecco in serie C. L’Arno rischia di esondare e il Comune di Pontedera manda tutti a casa. Squadra, dirigenti e anche i tifosi che, loro malgrado, si erano fatti cinque ore di strada per andare a sostenere il Lecco, come sempre.

I tempi della burocrazia, evidentemente, hanno giocato a sfavore perché in realtà l’allerta maltempo c’era già da venerdì (arancione), per cui il Comune pisano, anzi la Protezione civile toscana, avrebbe potuto dare almeno un preallarme ai tifosi (alla squadra sarebbe servito a poco, visto che avrebbe comunque dovuto presentarsi). Avrebbe fatto risparmiare tempo e soldi (tanti) a chi ha affrontato una trasferta poi annullata con questa ordinanza, promulgata intorno alle 15 dal sindaco Matteo Franconi. Possibili date del recupero, mercoledì 27 novembre o il 4 dicembre.

Tutti i dettagli e le reazioni negli ampi servizi delle due pagine speciali dedicate alla serie C, su “La Provincia di Lecco” in edicola lunedì 18 novembre. Nello stesso numero, anche i risultati e le cronache di tutte le squadre lecchesi dalla serie D alla Terza categoria.

CALCIO: SERIE C/A. RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

SERIE C - GIRONE A - 15^ GIORNATA - 17/11 Alessandria - Juventus U23 (rinv) Carrarese - Arezzo 2-2 Como - Pro Vercelli 1-3 Giana Erminio - Siena 1-2 Gozzano - Pro Patria 2-1 Olbia - Novara 1-2 Pergolettese - Albinoleffe 2-1 Pistoiese - Monza 0-1 Pontedera - Lecco (rinv) Renate - Pianese 1-1

Alessandria, Juventus U23, Lecco, Pontedera una partita in meno

CLASSIFICA: Monza 36 punti; Renate 27; Novara, Pontedera, Siena 25; Alessandria, Carrarese 24; Pro Vercelli 21; Juve U23 20; Albinoleffe, Pistoiese, Pro Patria 19; Como, Arezzo 18; Pianese 17; Gozzano 15; Lecco, Olbia 11; Giana Erminio 9; Pergolettese 8.

PROSSIMO TURNO - 16^ GIORNATA - 24/11 Albinoleffe - Carrarese Arezzo - Novara Juventus U23 - Gozzano Lecco - Giana Erminio Monza - Alessandria Pergolettese - Olbia Pianese - Como Pro Patria - Pistoiese Pro Vercelli - Renate Siena - Pontedera

