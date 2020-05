Molteni bussa alla “Coppa del mondo” Sci. Autore di buone prove in Coppa Europa, Nicolò ha 21 anni ed è un discesista lanciato dallo Sci Club Lecco. Dopo Tommaso Sala, Davide Cazzaniga e Roberta Melesi, un altro atleta punta all’Olimpo del circo bianco

Ormai entrati in maniera più o meno stabile nel grande circo di Coppa del mondo, Tommaso Sala, Davide Cazzaniga e Roberta Melesi cresciuti agonisticamente allo sci club Lecco, ora un quarto elemento “svezzato” all’ombra del Resegone pare avviato a ricalcarne le orme.

Lui è il ventunenne discesista in forza al gruppo sportivo Esercito, Nicolò Molteni, di Cabiate, protagonista in Coppa Europa di alcune buone esibizioni nella stagione appena andata agli archivi. «Dispiace di aver chiuso in anticipo l’annata, - attacca Nicolò - ma con il coronavirus non si scherza. Ai Campionati italiani avrei potuto davvero combinare qualcosa di positivo, ad ogni buon conto sono abbastanza contento di ciò che ho raccolto. I due 19esimi posti ottenuti in discesa libera in terra norvegese, dimostrano che sono sulla buona strada».

Tuttavia la miglior prestazione di sempre, nella seconda categoria dello sci internazionale è stata conseguita lo scorso anno. Quando Nicolò fu decimo in combinata a Sella Nevea e 15esimo in supergigante sui versanti svizzeri di Sankt Moritz.

Tutti i dettagli e altre foto su “La Provincia di Lecco” e “La Provincia di Sondrio” in edicola martedì 5 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA