Meraviglioso Zanotti È argento mondiale Il biker di Airuno chiude secondo la gara iridata di cross country in Val di Sole alle spalle di un cileno.

Dopo l’argento agli Europei di Serbia, Juri Zanotti ha incassato un altro secondo posto che di prestigio è dir poco: sua, infatti, la medaglia d’argento ai Mondiali nella gara di Cross Country Under 23 di mountain bike in Val di Sole, in Trentino Alto Adige.

Contro il cileno Martin Vidaurre Kossmann, inutile, nasconderlo, c’è stato davvero poco da fare: «Era il mio favorito per la vittoria finale e il pronostico è stato rispettato. Onestamente quando gli altri si sono staccati non ho mai pensato di riuscire a riprenderlo», racconta il corridore lecchese ripensando a una gara, quella vissuta sui pendii della provincia di Trento, che l’ha visto arrivare in seconda piazza in solitaria, con Vidaurre Kossmann già transitato sotto lo striscione del traguardo oltre un minuto prima di lui e il primo dei suoi inseguitori, lo svizzero Joel Roth, pronto a completare il podio con un ritardo di 35” sul secondo arrivato.

