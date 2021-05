Ma per la Picco non è l’isola del tesoro Acciaitubi sconfitta 3-2 in Sardegna nella gara d’andata del secondo turno dei playoff per salire in A2.

VOLLEY

Inizia male l’avventura dell’Acciaitubi Picco Lecco nel match d’andata della seconda fase dei playoff per la promozione in serie A2. Le cose in Sardegna non sono andate bene per le ragazze di coach Gianfranco Milano sconfitte 3-2 ( 25-21, 14- 25, 25-15,16-25, 15-9) dal Capo D’Orso guidato dall’ex di turno Lee Fezzi, autrice di 13 punti. Un risultato certo recuperabile nel ritorno di sabato prossimo a Lecco, ma che crea apprensione nel team biancorosso.

Ora una settimana di passione attende la Picco, coach Milano dovrà lavorare seriamente, per eliminare tutte le paure onde scongiurare il classico braccino del tennista. Lecco per passare il turno dovrà imporsi 3-0 o 3-1, mentre un 3-2 manderebbe le due squadre all’inappellabile golden set (si arriva al 15).

