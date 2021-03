Limonta, vinci a Campobasso e i playoff sono tuoi Trionfando nello scontro diretto le masnaghesi taglierebbero il “traguardo” in anticipo.

Gara che vale come una finale per la Limonta Costa Masnaga, impegnata domenica alle 16 sul parquet della Magnolia La Molisana Campobasso.

Le masnaghesi occupano attualmente l’ottavo posto con 22 punti, ultima posizione che dà l’accesso ai playoff. Campobasso invece è nono con 18 punti e all’andata ha perso a Costa per 75-63.

Costa da qui a fine stagione regolare incontrerà nell’ordine Campobasso in trasferta, la Famila Wuber Schio in casa e poi andrà a Broni sul parquet della Pallacanestro Femminile ’93. Campobasso invece avrà Costa in casa, poi andrà sul campo della Passalacqua Ragusa e infine ospiterà il Gesam Gas e Luce Lucca all’ultima giornata.

La volata finale vedrà dunque entrambe le squadre affrontare una gara proibitiva contro teste di serie (Schio e Ragusa), una abbordabile (Broni e Lucca) e lo scontro diretto. Costa ha ad oggi il vantaggio dell’andata e il +4 attuale in classifica, ma Campobasso potrà disputare due partite con il fattore casalingo a favore. Per le masnaghesi vincere in Molise significherebbe accesso matematico ai playoff.

